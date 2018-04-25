ЕС не планирует возобновлять авиасообщение с РФ как минимум до середины августа

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщения европейских СМИ пишет, что Евросоюз при очередном пересмотре списка безопасных стран не намерен включать в него Россию.

Таким образом, авиасообщение границы Евросоюза для туристов из РФ останутся закрытыми как минимум до следующего пересмотра перечня — до середины августа.

Помимо России в перечень безопасных стран ЕС не намерен включать США и ряд других стран, в которых сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка.

Более того, ЕС планирует сократить существующий список из 13 государств, гражданам которых разрешено въезжать в страны Европы: из него могут исключить Алжир и Марокко. Напомним, ранее из этого перечня выбыли Сербия и Черногория из-за роста числа случаев инфицирования в них.