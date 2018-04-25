ЕС не удалось достичь соглашения по многолетнему бюджету

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Двухдневный экстренный саммит Евросоюза по многолетнему бюджету на 2021-2027 годы показал, что в настоящее время невозможно достичь соглашения. Об этом сообщил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы очень усердно работали последние дни, недели для достижения соглашения. К сожалению, мы увидели, что это невозможно, что нам нужно время», — сказал он.

Мишель заявил, что переговоры являются очень сложными из-за образования бюджетной дыры в размере €60-75 млрд после выхода Великобритании из состава ЕС.

Представитель Евросовета Баренд Лейц уточнил, что возобновленный экстренный саммит закончился, не успев начаться.