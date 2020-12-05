ЕС нужно развивать стратегическую автономию и усиливать оборонные способности — Боррель

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Евросоюз должен развивать стратегическую автономию и усиливать оборонные способности сообщества. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Усиление политики обороны ЕС — это не роскошь, без которой можно жить, это необходимость. ЕС должен иметь способность действовать автономно, если необходимо. Другими словами, нам надо развивать стратегическую автономию. Мы должны усилить операционную эффективность, гражданские и военные способности, а также наше желание использовать их», — сказал Жозеп Боррель на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что развитие оборонной автономии сообщества в рамках проекта «Стратегический компас ЕС» станет главным делом его мандата. «На оборону выделено 7 млрд евро на следующие семь лет. Это меньше, чем ожидалось, но, думаю, этого будет достаточно, чтобы инвестировать в индустрию. Вы не можете рассчитывать на автономию, если у вас нет собственной индустрии. Поэтому нам надо поддерживать индустрию», — добавил он.