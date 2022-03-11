ЕС обратился к России из-за военных преступлений

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Евросоюз выступил с осуждением обстрела российскими войсками роддома в Мариуполе и других военных преступлений. В четверг, 10 марта, опубликовано заявление Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара Янеша Ленарчича.

«Европейский союз самым решительным образом осуждает обстрел родильного дома в Мариуполе российскими вооруженными силами. Мы с ужасом видим, как российские вооруженные силы совершают все более жестокие преступления и нападают на самых беззащитных и уязвимых. Такое поведение сил вторжения постыдно, предосудительно и совершенно неприемлемо. Виновные в этом в Российской Федерации понесут ответственность за это чудовищное преступление», — говорится в заявлении.

Также в ЕС осудили продолжающуюся осаду Мариуполя и других украинских городов, которые подвергаются интенсивным бомбардировкам, что «вызывает ужас у гражданского населения и создает гуманитарные катастрофы».