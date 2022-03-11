ЕС обратился к России из-за военных преступлений

Евросоюз выступил с осуждением обстрела российскими войсками роддома в Мариуполе и других военных преступлений. В четверг, 10 марта, опубликовано заявление Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара Янеша Ленарчича.
«Европейский союз самым решительным образом осуждает обстрел родильного дома в Мариуполе российскими вооруженными силами. Мы с ужасом видим, как российские вооруженные силы совершают все более жестокие преступления и нападают на самых беззащитных и уязвимых. Такое поведение сил вторжения постыдно, предосудительно и совершенно неприемлемо. Виновные в этом в Российской Федерации понесут ответственность за это чудовищное преступление», — говорится в заявлении.
Также в ЕС осудили продолжающуюся осаду Мариуполя и других украинских городов, которые подвергаются интенсивным бомбардировкам, что «вызывает ужас у гражданского населения и создает гуманитарные катастрофы».
«Эти серьезные нарушения международного гуманитарного права должны быть немедленно прекращены. Мы повторяем наш настоятельный призыв к России выполнить свои обязанности и обязательства по международному праву и международному гуманитарному праву, а также немедленно прекратить свои военные операции. Россия несет полную ответственность за этот акт военной агрессии и все вызванные им разрушения и человеческие жертвы», — заявили в ЕС.
В этой связи в ЕС приветствовали создание Комиссии по расследованию в рамках Совета ООН по правам человека, а также начало расследования прокурором Международного уголовного суда.
«Россия будет привлечена к ответственности за эти серьезные нарушения и военные преступления. Мы настоятельно призываем Россию уважать гуманитарные коридоры и разрешить эвакуацию гражданского населения в другие части Украины. Призываем Россию срочно разрешить полную и беспрепятственную гуманитарную помощь в Украине. Призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить военные действия, безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей территории Украины и в полной мере уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах», — призвали они.korrespondent.net