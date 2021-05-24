ЕС обсудит вынужденную посадку самолета в Минске

На саммите Евросоюза в понедельник, 24 мая, обсудят вынужденную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель 23 мая. Он пообещал ответ на инцидент.
«Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра во время саммита Евросовета. Инцидент не останется без ответа», — говорится в коммюнике Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обратился к Мишелю с просьбой включить обсуждение санкций из-за посадки самолета в Минске.
По его словам, санкции, которые Евросоюз должен ввести в связи с инцидентом, должны касаться воздушного пространства над Беларусью, а также запрета белорусским авиакомпаниям летать над ЕС.
Напомним, 23 мая Беларусь экстренно посадила самолет Ryanair, сообщив о минировании. Команду развернуть и принять самолет в Минске отдал лично президент Беларуси Александр Лукашенко. Борт сопровождал истребитель. Как стало известно, о бомбе сообщили белорусские диспетчеры.
После посадки лайнера был задержан оппозиционный журналист, которого белорусские власти обвиняют в терроризме. В Евросоюзе осудили действия Минска и призвали к расследованию произошедшего, а также к освобождению Протасевича.
Многие европейские и мировые лидеры выразили обеспокоенность произошедшем.korrespondent.net