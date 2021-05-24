ЕС обсудит вынужденную посадку самолета в Минске

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обратился к Мишелю с просьбой включить обсуждение санкций из-за посадки самолета в Минске.

По его словам, санкции, которые Евросоюз должен ввести в связи с инцидентом, должны касаться воздушного пространства над Беларусью, а также запрета белорусским авиакомпаниям летать над ЕС.

Напомним, 23 мая Беларусь экстренно посадила самолет Ryanair, сообщив о минировании. Команду развернуть и принять самолет в Минске отдал лично президент Беларуси Александр Лукашенко. Борт сопровождал истребитель. Как стало известно, о бомбе сообщили белорусские диспетчеры.

После посадки лайнера был задержан оппозиционный журналист, которого белорусские власти обвиняют в терроризме. В Евросоюзе осудили действия Минска и призвали к расследованию произошедшего, а также к освобождению Протасевича.

Многие европейские и мировые лидеры выразили обеспокоенность произошедшем.