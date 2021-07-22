ЕС обсуждает вопрос анонимности криптокошельков

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Еврокомиссия разрабатывает законопроект, который обяжет биржи криптовалют пополнять информацию о переводах личными данными клиентов.

Данная информация должна включать ФИО отправителя и получателя, его фактический адрес и дату рождения. Разработчики законопроекта считают, что криптоплатежи должны быть полностью прозрачными. В Европе уже запрещены анонимные банковские счета и операции по ним.

Предполагается, что подобный закон в сфере криптоплатежей поможет пресечь отмывания денег. Сумма крипотвалюты, которой можно оперировать без декларирования составит 10 000 евро во всех государствах Евросоюза. «Лазейки, которыми могут воспользоваться мошенники, нужно закрыть», — заявила комиссар ЕС по финансам Мейрид МакГиннесс Каким образом контроль за криптокошельками будет осуществляться на практике, — не известно.

Предполагается, что закон может вступить в силу в 2024 году.