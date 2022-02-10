ЕС официально передал РФ ответ по евробезопасности

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Внешнеполитическая служба Евросоюза официально передала России свой коллективный ответ на письмо МИД РФ европейским государствам о евробезопасности. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство России при ЕС.

«Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт, которая по поручению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени министров иностранных дел 27 стран — членов ЕС», — говорится в сообщении.

Там отметили, что этот документ является ответом на послание главы МИД РФ по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады.

О содержании послания не сообщается.