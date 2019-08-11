ЕС ограничит скорость новых автомобилей

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Технологии ограничения скорости с 2022 года, скорее всего, станут обязательными для всех автомобилей, продаваемых в Евросоюзе.

Законодатели ЕС договорились об обязательной установке дополнительных технологий на новые автомобили, которые будут контролировать скорость и экстренное торможение транспортного средства.

Всего в принятом документе фигурирует порядка 15 систем, призванных обеспечить повышенную безопасность на дорогах.

Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия достигли предварительного соглашения по регламенту, касающемуся повышения уровня безопасности на дорогах.

В 2017 году на европейских дорогах погибли 25 тысяч человек, а 135 тысяч получили серьезные травмы. Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.

Как отметила еврокомиссар Эльжбета Беньковска, ежегодно в Евросоюзе на дорогах погибают 25 тысяч человек, а причиной почти всех ДТП становится человеческий фактор.

Начиная с 2022 года, во всех автомобилях, производимых или продаваемых в ЕС, будут установлены системы интеллектуальной коррекции скорости ISA, усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.

Всего в документе фигурирует порядка 15 систем, призванных обеспечить безопасность участников дорожного движения. Среди других мер безопасности называют систему предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен — например, смартфоном, а также бортовым самописцем, аналогичным «черному ящику» в самолетах.

Также это системы экстренного торможения и улучшенные по результатам краш-тестов ремни безопасности. Автомобили должны будут иметь видеорегистраторы как спереди, так и сзади. Кроме того, водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет «слепых зон».

Некоторые автопроизводители уже разработали и даже частично внедрили подобные системы, следящие за скоростью. В них чаще всего используются модули GPS в сочетании с бортовой навигационной системой, а также видеокамеры, способные «читать» дорожные знаки. Среди них Volvo, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Mercedes, Renault и Peugeot.

В дальнейшем согласованный регламент поступит на голосование в Европарламент, а затем — на утверждение в Европейский совет. Документ примут через несколько месяцев.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ