ЕС окажет поддержку соседним с Афганистаном странам для приема беженцев

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Евросоюз окажет финансовую поддержку соседним с Афганистаном странам для размещения беженцев. Об этом в понедельник в интервью газете Corriere della Sera заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Способности Европы имеют свои пределы, без тесного сотрудничества ничего нельзя сделать. Соседние страны будут вовлечены в процесс больше и раньше, чем Европа. Так что, да — это также означает предоставление этим странам финансовой поддержки, как это было с Турцией», — заявил глава европейской дипломатии.

По его мнению, Европа должна извлечь уроки из ситуации в Афганистане, чтобы укрепить «трансатлантические отношения и сделать их более сбалансированными». Боррель подчеркнул, что ЕС необходимо «научиться работать сообща и укрепить идею стратегической автономии». «В [стратегической внешнеполитической концепции] «Стратегическом компасе ЕС» мы предлагаем создать европейское подразделение сил быстрого реагирования (Initial Entry Force), которое сможет быстро действовать в чрезвычайных ситуациях. ЕС должен иметь возможность вмешиваться для защиты собственных интересов, когда американцы не хотят вмешиваться», — подчеркнул он.