ЕС окончательно утвердил отмену роуминга до 2032 года

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Европейский Союз (ЕС) окончательно одобрил продление отмены роуминга внутри стран-членов сообщества еще на десять лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, действие первоначальной нормы, принятой в 2017 году, должно было закончиться летом этого года, передала новостная служба Yle.

Теперь отмена роуминга продлена до 2032 года. Ранее это решение уже одобрил Европарламент, а в понедельник оно было утверждено на уровне Совета министров ЕС.

По данным Европейской комиссии, по сравнению с 2016 годом, когда роуминг был еще платным, использование мобильных данных в 2019 году возросло в 17 раз.

Согласно введенным в ЕС правилам, при нахождении в другой стране-члене Сообщества тарификация мобильного интернета должна проходить в соответствии с обычными тарифами оператора. Исключением стала Финляндия, где действуют безлимитные тарифы на мобильный интернет. В связи с этим финские операторы сотовой связи получили право устанавливать лимит пользования интернетом в других европейских странах.