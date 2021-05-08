ЕС осторожно открывается. Правила для туристов

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По мере приближения курортного сезона и разворачивания массовой вакцинации многие европейские страны постепенно отказываются от введенных ранее коронавирусных ограничений — как для собственных граждан, так и для туристов.

Как объявили на этой неделе власти Евросоюза, вакцинацию в ЕС прошли уже более 150 млн человек. Сейчас хотя бы первую дозу одной из доступных прививок получил каждый четвертый европеец, к июлю число вакцинированных планируется нарастить до двух третей.

Лучше всех с вакцинацией справляется Венгрия, где первую прививку сделали уже более половины жителей, а обе — более 25 процентов населения. В тройку лидеров по доле населения, принявшего участие в вакцинации, также вошли Мальта и Финляндия.

В лидерах по количеству сделанных прививок — Германия: хотя бы одну дозу препарата там получили уже более 30 из 83 миллионов населения, и ежедневно удается прививать до одного миллиона человек.

В Италии, где власти стремятся к планке в полмиллиона вакцинированных в день, надеются за месяц полностью привить более половины населения.

В итальянских регионах, которые не так сильно пострадали от пандемии, ресторанам и барам разрешили открыть внешние террасы — но работают они только до 22:00. В менее пострадавших районах вновь заработали даже музеи и кинотеатры.

Осторожно смягчают карантин и другие страны. К июлю планируется отменить практически все ограничения во Франции. В Польше, где уровень заболеваемости упал до минимума с начала февраля этого года, на этой неделе открывают торговые центры и музеи, затем в половину заполняемости — отели, на следующем этапе — веранды кафе и ресторанов.

В Греции 3 мая вновь открылись уличные террасы кафе. Персонал заведений общепита должен сдавать тест дважды в неделю и носить маску. За одним столом может сидеть максимум шесть человек, а между столами должно быть достаточное расстояние.

В Нидерландах тоже заработали внешние террасы, но только с 12:00 до 18:00. Комендантский час отменен, а в магазины можно снова ходить без предварительной записи.

Идея открыть закрытые более года границы ЕС для граждан третьих стран была представлена Еврокомиссией 3 мая. Там предложили разрешить въезд людям, которые получили последнюю рекомендованную дозу любой из четырех одобренных в ЕС вакцин — AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna — по крайней мере за 14 дней до прибытия.

Также Еврокомиссия предлагает ослабить методологию Евросоюза для расчета того, какие страны являются «безопасными» — от нынешнего показателя в 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за последние 14 дней до 100 случаев.

4 мая премьер-министр Италии Марио Драги, возглавлявший саммит Большой двадцатки, сообщил, что страны G20 поддержали идею внедрения ковид-паспорта, а страны Евросоюза введут этут сертификат уже в июне 2021 года.

«Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая», — рассказал Драги во время видеоконференции министров туризма стран G20, на которой был председателем.

Также в мае начнется тестовое использования ковид-паспортов еще в шести странах, кроме Италии: Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурге.

Ковид-паспорт смогут получить и граждане третьих стран. Драги отмети, что благодаря итальянскому перевалу, туристы смогут перемещаться из одной страны в другую без карантина, если они смогут доказать, что они излечились от COVID-19, вакцинированы или у них есть отрицательные результаты теста на коронавирус.

Для владельцев ковид-паспортов отменяют требования о самоизоляции или тестировании на коронавирус. Срок действия паспорта — не более 12 месяцев. Он не будет иметь функции проездного документа.

В список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, сейчас входят Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Израиль.

В перечень попал и Китай, но в случае, если китайские власти на принципах взаимности также отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС. Предусматривается отмена ограничений на путешествия и для специальных административных регионов Китая, таких как Гонконг и Макао, если в этих регионах позволят въезжать с ЕС.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгена — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Список «зеленых» стран будет и в дальнейшем пересматриваться каждые две недели.