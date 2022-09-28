ЕС осудил РФ за проведение «референдумов»

Напомним, в ISW заявили, что Путин, скорее всего, объявит об аннексии захваченных украинских территорий 30 сентября.

Накануне, оккупационные «власти» захваченных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины озвучили итоги «референдумов» о «вхождении регионов в состав РФ».

Так, согласно данным российских СМИ , абсолютное большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей высказалось за присоединение к России.

По предварительным данным подсчета 100% бюллетеней, наиболее высокий результат одобрения показала ДНР, там, по информации местного ЦИК, за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших.

В ЛНР, по данным ЦИК республики, идею объединения с Россией поддержали 98,42% избирателей, избиркомы в Запорожье и Херсонской области огласили результат соответственно 93,11% и 87,05% проголосовавших.

ДНР также продемонстрировала самую высокую явку избирателей, там на участки пришли 2 131 207 человек (97,51% жителей, включенных в списки избирателей).

В ЛНР, с учетом участков на территории России проголосовали 1 662 607 избирателей (94,15%), в Запорожской области — 541 093 человека (85%) , в Херсонской области 571 001 человек (78,86%).