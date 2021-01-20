ЕС отдаст лишние COVID-вакцины бедным странам

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В Евросоюзе готовятся создать механизм, который предоставит возможность поделиться вакцинами от коронавируса с менее обеспеченными странами. Механизм может быть задействован до начала работы программы COVAX, пишет Европейская правда со ссылкой на еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллу Кириакидес.

«Мы работаем со странами-членами над идеей европейского механизма, чтобы делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС», — подчеркнула она, упомянув, в частности, Западные Балканы и Африку.

При этом, добавила Кириакидес, механизм будет запущен до того, как заработает международная платформа COVAX, созданная для обеспечения доступа к вакцинам для всех стран мира.