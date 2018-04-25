ЕС отдаст последние деньги на борьбу с пандемией

Евросоюз выделит почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с пандемией COVID-19, сообщил во вторник, 14 апреля, Совет ЕС.

«ЕС выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета этого года на борьбу с пандемией COVID-19. Сегодня Совет принял в письменном виде два предложения, которые изменяют бюджет ЕС на 2020 год, чтобы высвободить средства для реагирования на кризис COVID-19», — говорится в сообщении.

Таким образом объем расходов с учетом изменений был увеличен на 3,57 млрд евро и составляет 172,2 млрд евро, а доходы бюджета выросли на 1,6 млрд евро, достигнув в общей сложности 155,2 млрд.евро.

Также сообщалось, что ЕС выделит в общей сложности более 20 миллиардов евро на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией.