ЕС отреагировал на ответные действия Беларуси

Председатель Евросовета Шарль Мишель отреагировал на решение белорусских властей временно выйти из программы ЕС Восточное партнерство.
«Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество», — написал он в своем микроблоге в Twitter 28 июня.
Мишель добавил, что народ Беларуси может рассчитывать на Евросоюз. «Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку», — говорится в его сообщении.
Председатель Евросовета подчеркнул, что белорусы имеют право выбрать президента на новых, свободных и честных выборах. «Режиму президента [Александра] Лукашенко: ставьте на первое место будущее Беларуси», — заключил Мишель.korrespondent.net