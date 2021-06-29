ЕС отреагировал на ответные действия Беларуси

Мишель добавил, что народ Беларуси может рассчитывать на Евросоюз. «Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку», — говорится в его сообщении.

Председатель Евросовета подчеркнул, что белорусы имеют право выбрать президента на новых, свободных и честных выборах. «Режиму президента [Александра] Лукашенко: ставьте на первое место будущее Беларуси», — заключил Мишель.