ЕС отреагировал на высылку дипломатов из России

Стано также подтвердил, что Боррель был проинформирован об этом решении в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Верховный представитель категорически осуждает это решение и отвергает все обвинения в участии в манифестациях», — заявил он.

В МИД Германии заявили, что на высылку их дипломата последует ответ.

«Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, среди них сотрудника посольства в Москве, является никоим образом не оправданным и наносит еще больший вред отношениям с Европой», — говорится в заявлении главы ведомства Хайко Мааса.

Маас подчеркнул, что немецкий дипломат «лишь действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, выполняя предусмотренную в ней задачу о получении информации о развитии событий на месте».

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель назвала необоснованной высылку дипломатов.



«Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России», — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием президента Эммануэля Макрона.

МИД Польши пообещал выслать российского дипломата, а МИД Швеции отрицает участие дипломата в акции.