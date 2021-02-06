ЕС отреагировал на высылку дипломатов из России

Европейский союз осудил и призвал пересмотреть решение России о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в акциях протеста. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано в пятницу, 5 февраля.
Отметим, что Стано и верховный представител ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сейчас находятся в Москве.
«Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть», — говорится в заявлении.
Стано также подтвердил, что Боррель был проинформирован об этом решении в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Верховный представитель категорически осуждает это решение и отвергает все обвинения в участии в манифестациях», — заявил он.
В МИД Германии заявили, что на высылку их дипломата последует ответ.
«Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, среди них сотрудника посольства в Москве, является никоим образом не оправданным и наносит еще больший вред отношениям с Европой», — говорится в заявлении главы ведомства Хайко Мааса.
Маас подчеркнул, что немецкий дипломат «лишь действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, выполняя предусмотренную в ней задачу о получении информации о развитии событий на месте».
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель назвала необоснованной высылку дипломатов.
«Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России», — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием президента Эммануэля Макрона.
МИД Польши пообещал выслать российского дипломата, а МИД Швеции отрицает участие дипломата в акции.korrespondent.net