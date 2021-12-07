ЕС планирует создать «цифровой паспорт продукта»

Европейская комиссия планирует ввести «цифровой паспорт продукта», который будет содержать информацию о составе товаров на европейском рынке, чтобы повысить их шансы на повторное использование и переработку, пишет Euractiv.
Данный документ может быть введен уже в начале 2022 года.
Идея состоит в том, чтобы определить наиболее важную информацию о составе каждого продукта, чтобы пользователи в цепочке поставок могли повторно использовать ее или правильно обрабатывать на предприятиях по утилизации отходов, отмечает издание.
К 2050 году в ЕС хотят добиться чистых нулевых выбросов и нулевого загрязнения. А для этого необходимо бороться не только с чрезмерным потреблением, но и решить вопрос отходов.
Поэтому европейцы стремятся перейти на экологически чистые, долговечные продукты и замедлить использование ресурсов по мере их прохождения через экономику. В этом поможет «цифровой паспорт продукта». Планируется, что теперь при производстве и продаже информация о компонентах товара не будет теряться, что будет способствовать быстрой и эффективной вторичной переработке.
«Нам действительно необходимо убедиться, что продукты, которые продаются на наших рынках, были долговечными, ремонтопригодными и т. д. Так что это то, что мы пытались сделать в рамках инициативы по созданию устойчивых продуктов», — сказал советник по экономике замкнутого цикла в департаменте окружающей среды Еврокомиссии Уильям Нил.korrespondent.net