ЕС планирует создать «цифровой паспорт продукта»

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Европейская комиссия планирует ввести «цифровой паспорт продукта», который будет содержать информацию о составе товаров на европейском рынке, чтобы повысить их шансы на повторное использование и переработку, пишет Euractiv.

Данный документ может быть введен уже в начале 2022 года.

Идея состоит в том, чтобы определить наиболее важную информацию о составе каждого продукта, чтобы пользователи в цепочке поставок могли повторно использовать ее или правильно обрабатывать на предприятиях по утилизации отходов, отмечает издание.