ЕС планирует в течение месяца открыть посольство в Афганистане

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Европейский союз планирует вновь открыть свое посольство в Афганистане, который сейчас захвачен боевиками Талибана, возобновление дипломатической миссии может произойти в течение ближайшего месяца, сообщает Financial Times.

Посольство в Афганистане должно помочь Евросоюзу лоббировать защиту прав человека в стране и заставить талибов выполнить свои обязательства, чтобы не дать Афганистану вновь стать экспортером терроризма, а также помочь предотвратить гуманитарный кризис.

В то же время в Евросоюзе отмечают, что открытие посольства в Афганистане не будет означать, что ЕС признал власть Талибана. Однако окончательное решение о возобновлении дипломатической миссии еще не принято.

«Мы можем подтвердить, что работаем над установлением минимального присутствия на местах. Из соображений безопасности мы не можем вдаваться в подробности», — сказала представитель ЕС Набила Массрали.

Она добавила, что сначала это будет только посольство ЕС, но государства-члены смогут присоединиться, если захотят.

«Что касается того, кто будет гарантировать безопасность наших сотрудников, то доступные варианты еще изучаются», — отметила Массрали.

Напомним, что программа развития ООН (ПРООН) объявила об учреждении специального целевого фонда по оказанию экономической помощи населению Афганистана.