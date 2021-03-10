ЕС планирует включить в «паспорта здоровья» российскую и китайскую вакцины

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщение издания Bloomberg пишет, что руководство ЕС планирует включить в разрабатываемый сертификат о вакцинации препараты, одобренные не только в Евросоюзе, но и в других странах, в частности, в РФ и КНР.

Планируется, что такой цифровой «зелёный паспорт» облегчит путешествия для привитых туристов. В нём будет содержаться информация о получении вакцин, результаты ПЦР-тестов, данные о том, перенёс ли человек COVID-19. Обладатели таких паспортов смогут свободно перемещаться в границах Евросоюза.