ЕС планирует ввести углеродный налог для импортеров

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Для того, что скорректировать поставки импорта, Еврокомиссия предлагает ввести «углеродный налог», пишет DW. Предполагается, что это уравняет европейских и иностранных производителей. Углеродный налог (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), коснется всех, кто поставляет в страны Евросоюза свою продукцию.

Прежде всего, это относится импортерам из России, Украины, Турции и Беларуси. До этого существовала иная схема контроля за выбросами СО2 (ETS). Она регулировала три отрасли экономики: тяжелую промышленность, энергетику и коммерческую авиацию.

ETS устанавливала размеры допустимых выбросов для предприятий этих отраслей. Каждое из них получало долю квот бесплатно, а также могло приобрести или продать определенный объем выбросов. В том случае, если предприятие превышало разрешенный объем выбросов углекислого газа, его ожидал крупный штраф. ЕС считает, что это стимулировало предприятия провести модернизацию производств и уменьшило выбросы СО2 за 16 лет на 43%.

Еврокомиссия считает, что ввод углеродного налога уравняет промышленность ЕС с иностранными конкурентами, которые не платят за выброс углекислого газа. CBAM первоначально будут выплачивать иностранные производители лишь пяти категорий продукции: железо и сталь, цемент, удобрения, алюминий и электроэнергия, которые поставляют свою продукцию в страны Евросоюза. Цена «лицензии на СО2» будет равна той, которую платят европейские производители. Но если иностранный поставщик подтвердит, что он уже уплатит налог на СО2 в своей стране, эту сумму вычтут из полной ставки углеродного сбора.

Предложенный проект налога будет рассмотрен Советом ЕС и Европарламентом. Предполагается, что его будут вводить с 2023 года. В странах ЕС в настоящее время ставка налога составляет в среднем 50 евро за 1 тонну выбросов