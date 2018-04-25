ЕС подписал контракт на покупку американского препарата от COVID-19

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Еврокомиссия, все страны Евросоюза и ряд других государств подписали совместный контракт на закупку препарата для лечения до 500 тысяч больных COVID-19 у американской компании Gilead, говорится в сообщении ЕК.

«Комиссия подписала рамочный контракт о совместных закупках с фармацевтической компанией Gilead на поставку до 500 тысяч курсов лечения (препаратом — ред.) Veklury, торговой марки ремдесивира, с возможностью увеличить поставки», — говорится в сообщении.

Всего в совместном соглашении участвует 36 сторон, включая Великобританию, все страны ЕС, Европейской экономической зоны, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, среди которых государства Западных Балкан.