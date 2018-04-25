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ЕС подтвердил, что «Восточное партнерство» является приоритетом внешней политики союза

Фото www.euneighbours.eu

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите с лидерами стран «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия, Украина) подтвердили, что эта программа является приоритетом внешней политики сообщества.

Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи, сообщает ТАСС.

«Все лидеры подтвердили, что «Восточное партнерство» является приоритетом внешней политики Евросоюза и оно будет оставаться таковым наряду с нашими европейскими приоритетами демократии, прав человека, верховенства закона, гендерного равенства, структурных реформ и борьбы с дезинформацией», — сказал он.

По его словам, «сильная европейская поддержка ясно показывает, какое значение ЕС придает «Восточному партнерству». «Лидеры выразили политическую волю продолжать строить общие демократию, процветание и стабильность, опирающиеся на наши общие ценности, посредством правил международного порядка и международного права», — добавил он.

Мишель отметил, что «за последнее десятилетие сотрудничество процветало». «Товарооборот между ЕС и его шестью партнерами увеличился вдвое. Вместе страны «Восточного партнерства» в настоящее время являются десятым по величине торговым партнером ЕС. Евросоюз является торговым партнером номер один для четырех стран «Восточного партнерства» и вторым торговым партнером для двух других», — рассказал он.

Глава Евросовета также сообщил, что очная встреча на высшем уровне с участием лидеров стран Евросоюза и программы «Восточное партнерство» пройдет в марте 2021 года. «Мы обсудили подготовку к физическому саммиту, который пройдет в марте 2021 года», — сказал он.

Лидеры 27 стран Евросоюза и шести государств программы «Восточное партнерство» провели в четверг саммит в формате видеоконференции. Главы государств и правительств обсудили три темы: борьбу с пандемией нового коронавируса и ее последствиями, стратегическую важность «Восточного партнерства», а также долгосрочные задачи этой программы. При этом лидеры ЕС и шести стран-партнеров никаких совместных деклараций по итогам встречи принимать не стали.

История «Восточного партнерства»

«Восточное партнерство» — многосторонняя программа Европейского союза, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР. Она была инициирована министрами иностранных дел Швеции и Польши Карлом Бильдтом и Радославом Сикорским в мае 2008 года, в декабре того же года ее одобрили лидеры стран Евросоюза. На саммите ЕС в марте 2009 года был утвержден план, предусматривающий создание структур и базы отношений между ЕС и шестью государствами. Официально программа была запущена 7 мая 2009 года.

По сути, в рамках программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с шестью странами и поставлены две мотивирующие эти государства на сближение с Евросоюзом задачи: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле.

Участникам программы также рекомендовано принять на себя контрактные обязательства по проведению реформ, направленных на внедрение европейских норм в национальное законодательство, что на языке ЕС называется «усиление институтов и сближение юридических норм».

В зависимости от глубины принятых на себя обязательств страны «Восточного партнерства» получают целевую финансовую помощь от ЕС. По данным Еврокомиссии, на эти нужды Брюссель выделил только в 2014-2017 годах €2,8 млрд.

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