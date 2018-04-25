ЕС пожертвует 400 млн евро фонду солидарности COVAX

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Европейский союз присоединился к международной инициативе COVAX, которая ставит целью гарантировать быстрый и равный доступ к вакцине от коронавируса для всех стран, независимо от их уровня доходов. Об этом сообщает Euronews.

Инициатива COVAX функционирует под эгидой Всемирной организации здравоохранения, к концу августа к этой программе присоединились более 170 стран. Европейская комиссия объявила о намерении пожертвовать этому механизму 400 млн евро.

«Это пожертвование поможет приобрести и доставить будущие вакцины в страны с низким или средним уровнем доходов. Параллельно с этим мы продолжаем переговоры с фармацевтическими компаниями о приобретении вакцины для стран ЕС. Ясно, что никто из нас не будет в безопасности, пока кто-то — как в Европе, так и в остальном мире — не защищен. Нам нужна всемирная солидарность», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 90% стран пандемия COVID-19 привела к серьезным сбоям в работе систем здравоохранения. Исследование ВОЗ показало, что больше всего пострадали программы иммунизации, оказания экстренной медицинской помощи и выявления сердечно-сосудистых заболеваний и рака.