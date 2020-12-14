ЕС пожертвует часть COVID-вакцин бедным странам

Европейский Союз хочет пожертвовать 5% вакцин против COVID-19, которые он получил, бедным странам. Однако это может подорвать схему распространения, осуществляемую совместно с Всемирной организацией здравоохранения, пишет Reuters, ссылаясь на внутренний документ.
Правительство Франции разработало план, согласно которому впервые была установлена четкая цель для пожертвований вакцины в ЕС. До сих пор это рассматривалось в случае получения Евросоюзом избыточных доз.
Однако такое вмешательство может помешать планам ВОЗ, которая организовала Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX, объединяющий 189 стран. Глобальная схема закупок ВОЗ в рамках COVAX ставит цель доставить к концу следующего года два миллиарда доз как минимум 20% наиболее нуждающимся людям в любой точке мира.
Согласно французскому плану, который все еще требует согласования между 27 европейскими странами, до 65 миллионов доз COVID-вакцины в конечном итоге могут быть переданы ЕС бедным странам.
Это будет 5% от 1,3 миллиарда доз, которые ЕС получит по шести соглашениям о предварительной закупке, заключенным с фармацевтическими компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/ GSK и CureVac.
В документе отмечается, что такое пожертвование представляется в ближайшем будущем «наиболее эффективным способом достижения цели — сделать вакцину общественным благом».
Пожертвованные дозы, говорится в документе, могут быть использованы для вакцинации 16 миллионов врачей и медсестер в 62 бедных странах. Медработники еще из 54 стран с низким доходом также могут извлечь выгоду из пожертвований, говорится в сообщении.
Напомним, COVAX получит миллиард доз COVID-вакцины.korrespondent.net