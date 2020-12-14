ЕС пожертвует часть COVID-вакцин бедным странам

Фото pixabay.com

Европейский Союз хочет пожертвовать 5% вакцин против COVID-19, которые он получил, бедным странам. Однако это может подорвать схему распространения, осуществляемую совместно с Всемирной организацией здравоохранения, пишет Reuters, ссылаясь на внутренний документ.

Правительство Франции разработало план, согласно которому впервые была установлена четкая цель для пожертвований вакцины в ЕС. До сих пор это рассматривалось в случае получения Евросоюзом избыточных доз.

Однако такое вмешательство может помешать планам ВОЗ, которая организовала Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX, объединяющий 189 стран. Глобальная схема закупок ВОЗ в рамках COVAX ставит цель доставить к концу следующего года два миллиарда доз как минимум 20% наиболее нуждающимся людям в любой точке мира.