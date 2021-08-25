ЕС предложил собрать форум по расселению афганских беженцев

Евросоюз предложил созвать международный форум высокого уровня для решения вопроса расселению афганских беженцев по странам запада, но пока не решил сколько сможет принять сам. Об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам внеочередной видеоконференции лидеров государств группы семи, передает ТАСС.

«Мы предложили провести международный форум для обсуждения расселения беженцев из Афганистана, — заявила фон дер Ляйен. — Мы пока находимся в стадии консультаций, сколько людей сможет принять Евросоюз, поскольку гуманитарные визы для них должны выдавать государств сообщества, а не Еврокомиссия»

«Переселение — это должен быть, безусловно, добровольный процесс. Форум позволит собрать со всех стран предложения [по квотам на число афганских беженцев, которых они готовы разместить у себя]. Это глобальный кризис и его решение должно быть международным», — сказала фон дер Ляйен.