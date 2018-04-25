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ЕС предложит мигрантам по две тысячи евро для возвращения домой

Photo by Rex Pe on Foter.com / CC BY

Европейский союз предложит мигрантам в Греции по две тысячи евро, чтобы они вернулись домой, сообщает The Guardian. Эта сумма в пять раз выше той, которую обычно предлагают беженцам для улучшения условий их жизни.

«Мигранты, которым нужна финансовая помощь, возможно, знают, что не получат положительного решения о предоставлении убежища в другой стране. Поэтому они могут рассчитывать именно на материальную поддержку. Мера поможет ослабить миграционный кризис, а благодаря программам ООН по поддержке беженцев мигранты смогут улучшить условия своей жизни в родной стране.»-  сообщила Комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон .

Предложение действует в течение одного месяца, так как более длительный срок его действия может привлечь еще больше беженцев. Кстати, в Греции мигранты вынуждены жить без электричества, отопления и горячей воды. Кроме этого, они не получают необходимую медицинскую помощь.

024.by

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