ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз COVID-вакцин

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Власти Евросоюза предоставили бедным странам мира 380 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 через международный механизм COVAX в 2021 году. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter в четверг, 6 января.

«Мы превысили наши цели по выделению вакцин в 2021 году, предоставив странам мира с низким и средним уровнем развития 380 млн доз вакцин, главным образом через COVAX. И мы сделаем еще больше – к середине 2022 года мы пообещали раздать 700 млн доз вакцин», – заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула активизацию усилий Евросоюза в поддержку стран Африки, где показатели вакцинации ниже, чем в других частях мира.

Напомним, по состоянию на конец декабря 2021 года в Евросоюзе от коронавируса привили 78% взрослого населения. Этого результата удалось достичь за один год пандемии.