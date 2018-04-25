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ЕС прекращает прием беженцев из-за коронавируса

Photo by photog_at on Foter.com / CC BY

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 типа Евросоюз приостанавливает размещение новых беженцев из кризисных регионов. Пока неизвестно, когда программы по приему возобновятся, сообщила Еврокомиссия.

Международная организация по миграции и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев уже двумя днями ранее объявили о временном прекращении приема беженцев. Германия 18 марта сообщила, что приостанавливает прием беженцев по гуманитарным соображениям.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии COVID-19, начиная с декабря 2019 года в мире официально зафиксировано более 240 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Инфекция стоила жизни без малого 10 тысячам пациентов.

freecity.lv

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