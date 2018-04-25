ЕС признал невозможность остановить коронавирус

Остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно, о чем заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на коронавирус.

«Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение», — заявила фон дер Лайен.

Еще глава ЕК отметила, что COVID-19 стал крупнейшим шоком для экономики ЕС. По ее словам, Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.