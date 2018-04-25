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ЕС признал невозможность остановить коронавирус

Фото/twitter

Остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно, о чем заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на коронавирус. 

«Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение», — заявила фон дер Лайен. 

Еще глава ЕК отметила, что COVID-19 стал крупнейшим шоком для экономики ЕС.  По ее словам, Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу. 

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Ранее глава Европейского центробанка Кристин Лагард спрогнозировала крупный экономический шок от коронавируса. 

korrespondent.net

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