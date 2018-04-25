ЕС призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме

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Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал Израиль пересмотреть планы по строительству новых поселений в районах Восточного Иерусалима, где проживают палестинцы. Борреля цитирует сайт Евросоюза.

«Поселения являются незаконными в соответствии с международным правом. ЕС не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами. Мы призываем Израиль пересмотреть эти планы», — сказал глава европейской дипломатии.

Напомним, 1 сентября прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить «еврейский суверенитет» на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

Позже США поддержали право Израиля на строительство еврейских поселений на оккупированном Западном берегу, отказавшись от позиции, что они «не соответствуют международному праву». Таким образом, изменилась позиция, занятая Вашингтоном при президенте Джимми Картере в 1978 году.