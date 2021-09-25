ЕС призвал Россию к «ответственному поведению» в киберпространстве

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С призвал Россию к «ответственному поведению» в киберпространстве и пообещал обсудить случаи хакерской деятельности, приписываемой РФ, на европейском уровне. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает ТАСС.

«Ряд стран — членов ЕС столкнулся с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter, и они связывают эти действия с российским государством, — заявил Боррель. — Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться норм ответственного поведения в киберпространстве. Евросоюз вернется к этой проблеме в ходе предстоящих встреч и обсудит, какие дальнейшие меры могу быть приняты».

По его словам, целями хакерской деятельности стали члены парламентов, правительственные чиновники, политики, журналисты и общественные деятели, устройства и аккаунты которых были взломаны с целью кражи личных данных.