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ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Photo by More pictures and videos: connect@epp.eu on Trend hype / CC BY

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии. Об этом Юнкер сказал в ходе выступления в Европарламенте в среду, 9 октября.

«У Турции есть озабоченности в сфере безопасности на границе с Сирией. Тем не менее, я призываю Турцию, а также других акторов действовать со сдержанностью и остановить операции, которые уже проходят. Эта военная акция не ведет к положительным результатам», – заявил Юнкер.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что новая военная операция в Сирии не противоречит нормам международного права, уставу ООН и резолюциям Совбеза ООН по борьбе с терроризмом сообщает Анадолу.

«Благодаря операции «Источник мира» территории Сирии будут очищены от террористов, обеспечена безопасность границ Турции, сформированы условия для возвращения беженцев в родные земли», – подчеркнул турецкий министр.

Ранее в среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира». Турецкие войска совместно с Сирийской национальной армией будут бороться с бойцами Рабочей партии Курдистана, Силами народной самообороны и боевиками «ИГИЛ».

korrespondent.net
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