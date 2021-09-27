ЕС призывает все страны мира поддержать глобальное соглашение по борьбе с пандемиями

Photo by European Council on Foter

Евросоюз призывает участников Генеральной Ассамблеи ООН поддержать заключение глобального соглашения по борьбе с пандемиями. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Победить эту пандемию недостаточно, необходимо предотвратить следующие пандемии, — заявил он. — Поэтому мы с [генеральным директором ВОЗ] доктором Тедросом Гебрейесусом призываем к заключению международного соглашения о пандемиях и мы призываем все страны поддержать запуск переговоров об этом», — сказал он.