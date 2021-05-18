ЕС продлил санкции против РФ и еще двух стран за кибератаки

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Совет Евросоюза продлил санкции, которые предусматривают, в том числе, «кибер-санкции» против организаторов хакерских атак со стороны России, Китая, Северной Кореи против Евросоюза и его отдельных стран-членов. Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить действие комплекса ограничительных мер против (организаторов — ред.) кибератак, которые угрожают ЕС или его странам-членам, еще на один год — до 18 мая 2022», — отмечается в сообщении.

Этот комплекс мер позволяет ЕС вводить целенаправленные санкции против лиц и организаций, причастных к кибератакам. Кроме того, ограничения могут быть введены в ответ на кибернападения против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Сейчас санкции действуют против восьми физических и четырех юридических лиц и включают замораживание активов, финансовых операций, а также визовые запреты. В частности, речь идет об ограничении против России, Китая и КНДР, введенные в июле прошлого года из-за кибератаки против ОЗХО, а также распространение вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Напомним, год назад в ЕС впервые приняли решение о введении санкций за кибератаки. Под них попадут разведки России, Китая и КНДР. Сообщалось, что под ограничительные меры попали главный центр спецтехнологий Генштаба ВС РФ и четверо россиян.