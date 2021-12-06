ЕС продлил санкции против России по делу Навального

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Евросоюз еще на год продлил санкции против России за нарушение прав человека. Этот механизм впервые был задействован в декабре прошлого года. Ограничительные меры распространяются на причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 6 декабря.

Санкции будут продлены за нарушение прав человека на один год – до 8 декабря 2022 года. На сегодня в санкционном списке 14 физических лиц и четыре юридических лица.

Что касается россиян, то в списке присутствуют глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.