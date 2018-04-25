default image
В Латвии завершается чрезвычайный режим

Подробнее...
default image
Безработица в Литве в апреле была выше среднего показателя в ЕС – Евростат

Подробнее...
default image
Во Франции из-за коронавируса отменен парад в честь Дня взятия Бастилии

Подробнее...
default image
Правительство Литвы окончательно утвердило план развития связи 5G

Подробнее...
default image
Билл Гейтс пожертвовал 100 млн долларов на распространение вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин разрешил приехать в Литву 10 лицам из Швеции, России и Украины

Подробнее...
default image
Литва планирует перезахоронить прах своих политзаключенных в Казахстане

Подробнее...
default image
Меркель не будет баллотироваться на выборах канцлера ФРГ

Подробнее...
default image
В Италии пройден критический момент пандемии - премьер-министр

Подробнее...
default image
В Испании открыто пятое почетное консульство Литвы

Подробнее...
default image
Глава Минфина В.Шапока: экономические тенденции положительны

Подробнее...
default image
ЕС продлил запрет на въезд гражданам других стран

Подробнее...
default image
СРФП: торговцы дорогими автомобилями могли не уплатить налогов на несколько миллионов евро

Подробнее...
default image
В Украине приняли закон о «ворах в законе»

Подробнее...
default image
Литовская Avia Solutions Group продает компанию в Польше

Подробнее...
default image
Норвегия разрешает поездки по Северной Европе без карантина

Подробнее...
default image
Бизнес и работники в Литве получили 12,5% намеченной помощи

Подробнее...
default image
Граждане ряда соседних стран смогут вновь въезжать в Данию

Подробнее...
default image
«ТерриториЯ слова» – музыкальный вечер современной русской поэзии

Подробнее...
default image
По ту сторону пандемии: как изменится рынок труда

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: на следующей неделе возобновляется свободное передвижение с Польшей

Подробнее...
default image
Тема «зеленого топлива» на повестке дня Евросоюза

Подробнее...
default image
Кандидаты соцтрудовиков в сейм: экс-глава ВС, бывший глава ГИК

Подробнее...
default image
Премьер-министр Великобритании призвал начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения

Подробнее...
default image
Создана интерактивная карта еврейского наследия Литвы

Подробнее...
default image
ЕЦБ: парламент не может снизить зарплату главы Банка Литвы В.Василяускаса

Подробнее...
default image
Виртуальный саммит ЕС намечен на 19 июня

Подробнее...
default image
Список социал-демократов на выборах возглавят Г. Палуцкас, Р. Будбергите, М. Синкявичюс

Подробнее...
default image
Франция считает возможным открыть границы Шенгенской зоны с 1 июля

Подробнее...
default image
Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Лондон, Дублин и Дубровник

Подробнее...
default image
В Швеции признали, что стоило ввести карантин из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Г.Науседа: требуются изменения закона о лоббистской деятельности

Подробнее...
default image
В Европе снова говорят о базовом доходе, который назвали безусловным

Подробнее...
default image
Выпускается почтовая марка в честь Виленского гаона

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: соглашение по БелАЭС – балансирование между геополитикой и ценами

Подробнее...
default image
Польша отправила в Беларусь вторую партию гуманитарной помощи

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 7 новых случаев коронавируса, общее количество - 1694

Подробнее...
default image
М. Залаторюс: я честный человек, для меня это стало большим потрясением

Подробнее...
default image
В. Суткус намерен обсудить с бизнес-сообществом свое будущее в должности главы КБЛ

Подробнее...
default image
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

ЕС продлил запрет на въезд гражданам других стран

Фото из открытых источников

Страны-участницы Евросоюза решили продлить ограничение на въезд граждан третьих стран после 15 июня. Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС, сообщает  Европейская правда.

«Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ», — сказала Йоханссон.

Она отметила, что Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, но почти все страны-члены поддержали короткое продолжение закрытия границ.

«Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля», — сказала еврокомиссар, добавив, что ожидается продление запрета на две недели.

Что касается критериев, для кого и как открывать границы, то в ближайшие дни продолжатся консультации по этому вопросу между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.

Она также отметила, что полноценное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Отметим, что в ЕС, как и раньше, могут попасть определенные категории людей из третьих стран, например, сезонные работники.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.