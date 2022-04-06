ЕС продолжит вооружать Украину – Боррель

Евросоюз продолжит поставки оружия в Украину. Европейские партнеры хотят скорейшего окончания войны. Об этом на заседании Европейского совета заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее», — сказал он.

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС готов «давать больше оружия» Украине.

Тем временем Эстония передала Украине партию оружия. В транш военной помощи вошли противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.

Добавим, как сообщают СМИ, Пентагон отправит в Украину новейшие беспилотники Switchblade 600. Они способны пролететь 39 километров и находиться в воздухе в течение 40 минут перед атакой.