ЕС проведет масштабные учения по предотвращению кибератак на цепочки поставок

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Страны Евросоюза намерены провести крупномасштабную симуляцию кибератак против нескольких государств-членов, начиная с конца этой недели. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg, передает ТАСС.

По сведениям из документов, оказавшихся в распоряжении агентства, в ходе шестинедельных учений странам придется столкнуться с «атаками» на свои цепочки поставок и побочными социально-экономическими последствиями в других государствах, а затем координировать связи с общественностью и подготовить дипломатический ответ. Симуляция призвана проверить способности ЕС противостоять внешним воздействиям и укрепить связи между государствами-членами.

Как утверждает Bloomberg, учения происходят на фоне опасений, что Россия может сочетать любые действия в отношении Украины с кибератаками, направленными против Запада. В то время как ЕС в настоящий момент не обладает единой структурой для эффективной координации совместного реагирования на крупный кризис, отмечает агентство.

Согласно одному из документов, кульминацией учений станет нападение, которое можно расценивать как вооруженную агрессию в соответствии с уставом ООН. Предполагается, что она будет смоделирована на основе уже существующих инцидентов или тех, что могут произойти в ближайшем будущем.

В документах ЕС, посвященных предстоящему событию, также упоминается взлом программного обеспечения американской фирмы SolarWinds в 2020 году, к которой якобы причастна базирующаяся в РФ хакерская группировка.

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения западных стран о причастности РФ к кибератакам, отмечая, что тема «российской угрозы» раздувается в различных странах в том числе по внутриполитическим соображениям.