ЕС проводит учения по кибербезопасности

Nuotrauka kariuomene.kam.lt/ Vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės

Во вторник, 29 сентября страны Евросоюза, Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) и Еврокомиссия начали совместные учения по кибербезопасности, сообщается на сайте Европейской Комиссии.

Отмечается, что главной целью учений является отработка взаимодействия в рамках новой коммуникационной сети организаций по противодействию кибернетическим кризисам (CyCLONe).

«Новая Коммуникационная сеть организаций по противодействию кибернетическим кризисам является результатом отличного сотрудничества между странами ЕС и европейскими институтами в усилиях по кибернетической защите наших сетей и критически важных систем. Кибербезопасность является общей ответственностью, поэтому мы должны совместно разработать и выполнять планы быстрого общего ответа на случай масштабных кибернетических инцидентов или кризисов», — заметил по этому поводу Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Терри Бретон.

Сообщается, что главной задачей общей тренировки, организованной Нидерландами совместно с ENISA, является отработка оперативных процедур и испытания устойчивости европейских кибернетических систем. В условиях кибернетического кризиса национальные органы кибернетической защиты должны быть способными быстро принимать решения на всех уровнях и координировать их друг с другом. Новая сеть CyCLONe (Cyber ​​Crisis Liaison Organisation Network) позволит устранить «слабые места» в системе такого взаимодействия.

Напомним, в марте этого года в ЕС шесть стран создали Кибернетические силы. Международная группа быстрого реагирования будет постоянно дежурить в разных странах. Она сможет в любой момент ответить на кибератаку.