  • Началась подписка на 2020 год!
default image
США уменьшат выплаты в бюджет НАТО

Подробнее...
default image
В нескольких сотнях школ Литвы началась забастовка учителей

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: из Европы исходят инициативы, вызывающие вопросы за океаном

Подробнее...
default image
Солдаты вооруженных сил Дании будут направлены в Ирак

Подробнее...
default image
В Шотландии проведут новый референдум о независимости

Подробнее...
default image
Европарламент призовет Россию прекратить дело против судей

Подробнее...
default image
ЕС пятую часть бюджета направит на защиту климата

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: у Литвы большой потенциал ветряных парков в море

Подробнее...
default image
Данные о владельцах предприятий в Литве по-прежнему закрыты

Подробнее...
default image
В Финляндии бездетность становится распространенным явлением

Подробнее...
default image
Осторожно: чешский официант

Подробнее...
default image
В.Зеленский: А.Абромавичюс вправе оставаться во главе "Укроборонпрома"

Подробнее...
default image
Из Амстердама исчезнет Квартал красных фонарей

Подробнее...
default image
Литва и Украина подписали соглашение по кибербезопасности

Подробнее...
default image
Либерализация электроснабжения: что ждет потребителей?

Подробнее...
default image
Культура – на голодном пайке

Подробнее...
default image
Государство благосостояния и социальный диалог

Подробнее...
default image
В Европарламенте – о судьбе русских СМИ в странах Балтии и Украине

Подробнее...
default image
Китай: действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

Подробнее...
default image
Протестующие водители грузовиков: работодатели могут платить больше

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

ЕС пятую часть бюджета направит на защиту климата

Фото pixabay.com

Совет министров ЕС принял бюджет Европейского Союза на следующий год, в котором 21% расходов предусмотрено на борьбу с климатическими изменениями. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

Отмечается, что 21% бюджета пойдет на мероприятия, направленные на решение проблемы климатических изменений. Это будет достигнуто с помощью климатически ориентированных действий в нескольких сферах, среди которых — исследования и развитие, транспортная и энергетическая инфраструктура, а также внешняя деятельность ЕС.

Отмечается, что бюджет ЕС в 2020 году будет направлен на поддержку экономического роста и конкурентоспособности европейской экономики, а также на достижение других приоритетов ЕС, в частности, в таких сферах как безопасность и управление миграцией.

Доходная часть бюджета-2020 установлена в размере 168,7 миллиарда евро, что на 1,5% больше по сравнению с дополненным бюджетом 2019 года. При этом общий объем расходов определен в объеме 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем в этом году.

Окончательно бюджет на 2020 год будет считаться принятым после того, как соответствующее решение 27 ноября примет Европейский парламент.

Ранее тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата. Они подчеркнули, что климатическая ситуация стала критической, и назвали шесть необходимых шагов, чтобы попытаться избежать катастрофических последствий.

Напомним, что ранее в ООН сказали, сколько будет стоить притормозить изменение климата. Сумма, необходимая на приостановку глобального потепления, сопоставима с расходами на армии всех стран мира в течение всего лишь двух месяцев.

korrespondent.net

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600