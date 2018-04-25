ЕС рассматривает возможность введения санкций против Лукашенко

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Министры иностранных дел 27 государств — членов Евросоюза на предстоящем заседании 12 октября объявят, что Брюссель намерен расширить санкции в отношении властей Белоруссии «в связи с фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека в стране», сообщает ТАСС.

Кроме того, сообщество рассматривает введение ограничительных мер против президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщил в пятницу в Брюсселе журналистам представитель ЕС высокого ранга.

«На заседании будет объявлено, что мы работаем над добавлением людей в черный список», — сказал он.

По его словам, Брюссель обсуждает вопрос включения в черный список Лукашенко. «Вопрос рассматривается. В понедельник санкции против него не введут, потому что нужно соблюдать законную процедуру. Но главы МИД могут принять политическое решение о введении санкций против него», — отметил он, подчеркнув, что ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом страны.

ЕС опубликовал в пятницу в Официальном журнале Евросоюза и ввел таким образом в действие черный список, в который включены 44 представителя руководства Белоруссии. Под санкции, в частности, подпали глава МВД республики Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в список не вошел.