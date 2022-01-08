ЕС разработает в 2022 году собственные предложения по европейской безопасности

Евросоюз должен разработать собственные предложения по европейской безопасности и займется этим в 2022 году, поскольку никто не должен навязывать ЕС решения в этой сфере. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, которое будет продолжаться до 30 июня 2022 года, сообщает ТАСС.

«Для меня очень важно поразмышлять об архитектуре европейской безопасности во время этого председательства (Франции в Совете ЕС — прим. ТАСС). Мы вернемся в 2022 году с нашими идеями по европейской безопасности, с нашей архитектурой, которую мы должны обсуждать и вырабатывать вместе. Еще раз подчеркну, не может быть в этой сфере никаких решений, навязанных Европе. Каким бы ни было решение, оно должно приниматься с участием ЕС», — сказала фон дер Ляйен. Она также подчеркнула, что НАТО «должна играть ключевую роль в этом диалоге», и ведущие страны ЕС являются членами этой организации.

Оборонный союз ЕС

Глава Еврокомиссии также призвала форсировать в период председательства Франции в первом полугодии 2022 года создание Оборонного союза ЕС. «Мы должны работать над созданием оборонного союза, чтобы подготовиться к отражению новых вызовов, например, гибридных атак с разных направлений. Работа над созданием Оборонного союза ЕС в 2022 году выйдет на новую скорость», — заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот процесс должен быть ускорен после принятия в марте первой оборонной концепции Евросоюза, которая получит название «Стратегический компас ЕС».