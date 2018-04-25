ЕС разрешил лекарства с ГМО против коронавируса

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Совет ЕС разрешил испытания вакцин и лекарств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Тестирование препаратов с ГМО можно будет проводить начиная с 18 июля без предварительной оценки их возможного воздействия на окружающую среду.

Указанные исключения сделаны временно, на период эпидемии коронавируса – с целью ускоренного получения необходимых для его лечения препаратов, пояснили в Совете ЕС.

При этом продажа лекарств с ГМО, как и ранее будет возможна только после получения специальных разрешений от уполномоченных органов Еврокомиссии.