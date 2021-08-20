ЕС с 20 августа будет признавать COVID-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии

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РИА «Новости» со ссылкой на заявление Еврокомиссии сообщает, что с завтрашнего дня, 20 августа, Евросоюз будет признавать сертификаты о вакцинации, выданные в Турции, Украине и Северной Македонии.

Эти три страны будут подключены к системе сертификатов ЕС, и документы о вакцинации Украины, Турции и Северной Македонии будут приниматься на территории Евросоюза наравне с COVID-сертификатами европейских стран.

Напомним, ранее Евросоюз признал сертификаты вакцинации, выданные в Сан-Марино, где население привито российской вакциной «Спутник V».