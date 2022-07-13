ЕС с начала войны в Украине заморозил российские активы почти на 14 млрд евро

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что с 24 февраля ЕС заморозил активы российских физлиц, юрлиц и олигархов, которые попали под санкции, на сумму 13,8 млрд евро. Об этом пишет Reuters.
Рейндерс отметил, что более 12 млрд евро заморозили пять стран Евросоюза, какие именно — он не уточнил. Чиновник призвал другие государства ЕС тоже способствовать заморозке российских активов.
Помимо этого, Рейндерс добавил что после конца лета ожидает окончательного политического соглашения о новом правовом инструменте, который сделает нарушение или попытку обхода санкций уголовным преступлением на всей территории ЕС. В настоящее время обход санкций на всей территории Евросоюза не преследуется.
В конце мая агентство Associated Press со ссылкой на источники в правительственных структурах утверждало, что неназванные российские олигархи предложили зnovayagazetападным чиновникам использовать свои активы для помощи Украине. В обмен они просили снять с них санкции.