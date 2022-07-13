ЕС с начала войны в Украине заморозил российские активы почти на 14 млрд евро

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Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что с 24 февраля ЕС заморозил активы российских физлиц, юрлиц и олигархов, которые попали под санкции, на сумму 13,8 млрд евро. Об этом пишет Reuters.

Рейндерс отметил, что более 12 млрд евро заморозили пять стран Евросоюза, какие именно — он не уточнил. Чиновник призвал другие государства ЕС тоже способствовать заморозке российских активов.