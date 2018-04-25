ЕС сделал заявление после признания Ираном вины

Иран должен полностью сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в расследовании катастрофы украинского самолета. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

«Европейский союз принял к сведению заявления, сделанные иранскими властями, взявшими на себя ответственность за крушение рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины» 8 января. Мы сожалеем об этой трагедии, которая привела к гибели многих людей из разных стран, и мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям и близким», — говорится в заявлении.

«Ввиду обязательств, данных президентом Рухани, ЕС ожидает, что Иран продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам, в отношении того, как произошла эта трагедия», — отметили в ЕС.

Напомним, спустя три дня иранские власти признали, что украинский самолет сбили военные.