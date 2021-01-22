ЕС следует постараться привить к лету 70% населения – Г. Науседа

Вместе с тем он отметил, что для этого недостаточны ни нынешние объемы производства вакцин, ни темпы ее распределения, и «происходят вещи, которые невозможно до конца объяснить, и прозрачность в этом бесконечно важна», поэтому Еврокомиссия (ЕК) должна стараться не допустить злоупотреблений.

«Некоторые производители сократили объемы производства, хотя мы знаем, что сами производственные мощности не уменьшились, возникают вопросы, куда идет эта дополнительная вакцина, и эти вопросы не способствуют атмосфере солидарности в ЕС.

«Очень важно, и я надеюсь, что так и произойдет — в ближайшем будущем мы подтвердим вакцины других производителей, так как в противном случае, если исходить из теперешних темпов производства и распределения, то мы сможем вакцинировать к лету в лучшем случае 25-30% общества, этого очевидно недостаточно; и если появятся дополнительные производители, а, скорее всего, так и произойдет в ближайшие месяцы, то и вероятны и AstraZeneca, и Johnson&Johnson, так что такую амбициозную цель можно было бы провести в жизнь к лету», — сказал литовский лидер.

В ЕС на сегодняшний день подтверждены две вакцины от коронавируса. В минувшем месяце в Сообществе начались прививки вакциной BionTech и Pfizer, а в начале января подтверждена вакцина компании Moderna. После сообщения о временном сокращении объемов поставок первой вакцины она используется сейчас только для ревакцинации.

Литва покупает вакцины от коронавируса вместе с другими странами ЕС у шести компаний — Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi ir GSK, BioNTech ir Pfizer и CureVac.