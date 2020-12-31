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ЕС собирает помощь пострадавшей от землетрясений Хорватии

Фото pixabay.com

Евросоюз в среду включил свой механизм гражданской защиты для оказания помощи Хорватии, которая в течение трех последних дней страдала от разрушительных землетрясений.

«Я очень благодарен странам, которые немедленно пришли на помощь Хорватии в это трудное время», — заявил европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, который прибыл в среду в Загреб вместе с зампредом Еврокомиссии Дубравкой Шуйцей.

Механизм гражданской защиты ЕС занялся оказанием срочной помощи Хорватии, после того как Загреб обратился с запросом в Брюссель. Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, немедленную помощь предложили Австрия, Болгария, Чехия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Турция (не член ЕС, но участница механизма гражданской защиты — ИФ).

Для Хорватии собрали жилые контейнеры, утепленные палатки, спальные мешки, кровати и электрические обогреватели.

Служба управления чрезвычайными ситуациями ЕС — Copernicus — помогает составлять спутниковые карты оценки ущерба пострадавших территорий. Координационный центр ЕС, работающий круглосуточно и без выходных, поддерживает контакты с хорватскими властями, отмечается в сообщении.

В Хорватии утром в четверг, 31 декабря, произошло несколько новых подземных толчков, магнитуда самого сильного из которых была 3,7, сообщает Večernji list.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в районе городов Петрыня, Глина и Сисак. При этом эпицентр находился возле Петрыни. Наиболее сильные толчки ощущались в 4:43.

Сегодняшние землетрясения было значительно слабее, чем те, которые произошли в этом районе в течение последних трех дней.

Напомним, в Хорватии прошел ряд землетрясений. Порядка 90% населения хорватского города Глина остались без жилья в результате произошедшего землетрясения. 

korrespondent.net

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