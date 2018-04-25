ЕС собирает саммит по коронавирусу 29 октября

ЕС собирает 29 октября саммит по коронавирусу. Об этом проинформировал председатель Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте в Twitter, сообщает БЕЛТА.

«Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19. Нам нужно усилить наши коллективные усилия по борьбе с коронавирусом», — написал Шарль Мишель.

В ряде европейских стран ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается. Первой европейской страной, где зафиксировано более миллиона случаев коронавируса, стала Испания, пишет издание El Pais. Это суммарное подтвержденное число случаев COVID-19 за восемь с половиной месяцев после первого положительного результата, зарегистрированного 31 января. При этом не исключается, что не все заболевшие попали в статистику.