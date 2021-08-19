ЕС собирается оказать Латвии, Литве и Польше дополнительную поддержку в связи с миграционным кризисом

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Главы МВД стран ЕС на прошедшей в среду конференции договорились оказать поддержку Литве, Латвии и Польше в борьбе с миграционным кризисом на границе с Беларусью.

В видеоконференции также приняли участие представители Еропола и Европейского агентства по безопасности внешних границ.

«Мы осуждаем попытки Беларуси использовать людей как инструмент в достижении политических целей», — заявил глава МВД Словении Алеш Хойс, выступивший в роли ведущего собрание.