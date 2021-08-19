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ЕС собирается оказать Латвии, Литве и Польше дополнительную поддержку в связи с миграционным кризисом

Фото finmin.lrv.lt

Главы МВД стран ЕС на прошедшей в среду конференции договорились оказать поддержку Литве, Латвии и Польше в борьбе с миграционным кризисом на границе с Беларусью.

В видеоконференции также приняли участие представители Еропола и Европейского агентства по безопасности внешних границ.

«Мы осуждаем попытки Беларуси использовать людей как инструмент в достижении политических целей», — заявил глава МВД Словении Алеш Хойс, выступивший в роли ведущего собрание.

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Для контроля ситуации на белорусской границе главы МВД стран-участниц ЕС приняли решение увеличить число экспертов и специальной техники, чтобы повысить пропускную возможность и контроль на внешних границах Евросоюза. Для этого они обратятся в Еврокомиссию за дополнительным финансированием. 

freecity.lv

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