ЕС собирается оказать Латвии, Литве и Польше дополнительную поддержку в связи с миграционным кризисом

Главы МВД стран ЕС на прошедшей в среду конференции договорились оказать поддержку Литве, Латвии и Польше в борьбе с миграционным кризисом на границе с Беларусью.
В видеоконференции также приняли участие представители Еропола и Европейского агентства по безопасности внешних границ.
«Мы осуждаем попытки Беларуси использовать людей как инструмент в достижении политических целей», — заявил глава МВД Словении Алеш Хойс, выступивший в роли ведущего собрание.
Для контроля ситуации на белорусской границе главы МВД стран-участниц ЕС приняли решение увеличить число экспертов и специальной техники, чтобы повысить пропускную возможность и контроль на внешних границах Евросоюза. Для этого они обратятся в Еврокомиссию за дополнительным финансированием.freecity.lv